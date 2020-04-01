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На Винниччине православные расклеили объявления с предложением помощи пожилым людям во время карантина

01.04.2020 / 11:09
На Винниччине православные расклеили объявления с предложением помощи пожилым людям во время карантина
Фейсбук Источник: Центр информации УПЦ
Уже откликнулось две пожилые женщины и семья пенсионеров

В Винницкой области, в Жмеринке, православные расклеили объявления с предложением помощи одиноким людям во время карантина.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу Молодежного отдела Винницкой епархии в Фейсбук, уже откликнулось две пожилые женщины и семья пенсионеров.

«Приглашаем всех желающих присоединиться к акции. Это действительно важно, ведь такие люди часто даже не знают всей ситуации. Таким образом, мы можем помочь и им, и себе. Старики будут Вам благодарны и это поможет сохранить их здоровье, а мы будем поступать по слову Божию, ведь именно за такие дела из нас спросит Господь.

Среди нас, действительно, есть много людей, которым в силу обстоятельств нечем прокормиться. Кто-то одинокий, а кто-то остался сейчас без работы с малыми внуками на руках. Постараемся помочь по силе каждому», - сказано в сообщении.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Жмеринка
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