Митрополит Антоний рассказал, как верующим относиться к кредитам

Как верующим относиться к кредитам и можно ли отдавать деньги в банк под проценты.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире программы «Церковь и общество».

«Мы знаем, что в Ветхом Завете есть четкий запрет давать деньги в рост. <…> Тут нужно понять, что этот запрет имеет моральный признак. Тут сказано о том, что нельзя брать доход с беды человеческой. Если кто-то обнищает, на этом не нужно зарабатывать – это противоречит человеческому отношению и Заповедям Божиим», – сказал владыка.

Митрополит Антоний отметил, что банки тратят средства на развитие бизнес-проектов, и уже от дохода от такого проекта банк начисляет человеку проценты.

«Такая ситуация не противоречит Заповеди, потому что не означает ростовщичество», – объяснил владыка Антоний.

Архиерей предостерег верующих от возможных рисков и напомнил им, что жизнь очень сложная, и человек может оказаться в кризисной ситуации и лишиться возможности погасить кредит, а тогда некоторые банковские сотрудники могут поступить немилосердно и даже отобрать жилье.

Владыка Антоний призвал владельцев и сотрудников банков в подобных ситуациях проявить сострадание в отношении оказавшегося в беде заемщика и реструктурировать кредит или уменьшить проценты по его выплате.