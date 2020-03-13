Ермак в Минске договорился с человеком Путина об обмене пленными

Об этом сообщает Офис президента

В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Стороны решили представить в ТКГ окончательно согласованые списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения.

Также во время встречи обсуждались вопросы разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в Золотом и Счастье и введение Консультативного совета.

Напомним, 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.

5 марта украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для обмена удерживаемыми лицами и пленными с ОРДЛО.

6 марта уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен с РФ внесли 86 незаконно заключенных крымских татар.

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