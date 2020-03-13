Конотопская епархия УПЦ собирает пожертвования в помощь онкобольным детям

Конотопская епархия Украинской Православной Церкви собирает средства для пациентов онкогематологического отделения Сумской областной детской клинической больницы.

Ежегодная благотворительная акция «К Светлому Дню – светлые поступки» продлится до 18 апреля, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Конотопской епархии.

«Внести посильную лепту в общее доброе дело верующие могут через пожертвования в специальные ящики с логотипом акции, установленные в храмах, или посредством перечисления денег на расчетный счет Конотопской епархии с пометкой «Благотворительная акция»», - рассказали в епархии.

В прошлом году во время акции «К Светлому Дню – светлые поступки», которая проходит в период Великого поста, Конотопская епархия собрала 128 тысяч гривен. Все средства были направлены на закупку медикаментов.