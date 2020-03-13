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Конотопская епархия УПЦ собирает пожертвования в помощь онкобольным детям

13.03.2020 / 16:19
Конотопская епархия УПЦ собирает пожертвования в помощь онкобольным детям
Конотопская епархия Источник: Центр информации УПЦ
В прошлом году во время акции «К Светлому Дню – светлые поступки», которая проходит в период Великого поста, Конотопская епархия собрала 128 тысяч гривен

Конотопская епархия Украинской Православной Церкви собирает средства для пациентов онкогематологического отделения Сумской областной детской клинической больницы.

Ежегодная благотворительная акция «К Светлому Дню – светлые поступки» продлится до 18 апреля, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Конотопской епархии. 

«Внести посильную лепту в общее доброе дело верующие могут через пожертвования в специальные ящики с логотипом акции, установленные в храмах, или посредством перечисления денег на расчетный счет Конотопской епархии с пометкой «Благотворительная акция»», - рассказали в епархии.

В прошлом году во время акции «К Светлому Дню – светлые поступки», которая проходит в период Великого поста, Конотопская епархия собрала 128 тысяч гривен. Все средства были направлены на закупку медикаментов.

Источник: Inpress.ua
дети, упц
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