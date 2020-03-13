Конотопская епархия УПЦ собирает пожертвования в помощь онкобольным детям

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12:17
Коронавирус: в США почти тысяча случаев, в Италии более 10 тысяч
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12:53
Путину открыли путь для переизбрания президентом
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12:12
Коронавирус по соседству: вне Украины увеличилось количество больных на Covid-2019
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10:49
ВОЗ: на выздоровление от последствий Covid 19 могут уйти недели и месяцы
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09:12
Время справедливости: как начался суд по катастрофе рейса MH17 над Донбассом
- 12:17
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15:23
НБУ: планы вводить валютные ограничения отсутствуют, резервов для сглаживания колебаний достаточно
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13:50
МВФ оценил, как может повлиять коронавирус на глобальную экономику
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11:15
МВФ готов продолжить сотрудничество с новым правительством Украины
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09:42
Нацбанк снизил учетную ставку до 10% годовых
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10:54
Шмыгаль: из 8 требований МВФ осталось 2, которые мы планируем выполнить за 2-3 недели
- 15:23
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14:42
Образовательные учреждения в Киеве закрывают до конца марта
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18:12
Киевские власти назвали условие закрытия школ и метро из-за коронавируса
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17:59
Кличко похвастался, что на "стеклянном мосту" сэкономил 100 миллионов
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10:04
Ремонт, молотки и тысячи конвертов: На что Центр коммуникации Киевсовета тратит бюджетные миллионы
- 14:42
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06:50
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
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11:24
Лучшие вертикальные радиаторы от производителя
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09:36
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
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18:12
Минздрав напомнил о мерах профилактики из-за китайского вируса
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17:41
Для чего нужен ультразвуковой увлажнитель воздуха
- 06:50
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09:16
В Киеве состоялось вручение Шевченковской премии
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09:18
В центре Киева из-за прорыва трубы провалился асфальт
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09:16
Несколько тысяч медицинских масок нашли в тайнике возле границы с Румынией
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09:18
В Запорожье археологи исследуют подвалы старого города
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09:08
В храме Вселенского Патриархата почтили память Небесной сотни
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Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского03.03.2020 / 09:12Последние новости рубрики
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СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье
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09:12
На Николаевщине 119 населенных пунктов - без света
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09:18
На границе задержали контрабандиста на авто с дипномерами
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09:14
Опубликованы фото и видео последствий боя на Донбассе
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09:11
В аэропорту Мадрида экстренно сел самолет со сломанным двигателем
- 09:16