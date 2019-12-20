Церковь просит неравнодушных помочь детям-инвалидам

Объединение инвалидов, действующее на территории Бориспольской епархии, обращается с просьбой о помощи в проведении благотворительной акции к Рождественским праздникам.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Бориспольской епархии.

«Организаторы уже традиционно с помощью верующих УПЦ и всех неравнодушных людей устраивают праздник для своих подопечных, которых на учете в организации более полутора тысяч» - сообщили в источнике.

Общественная организация просит поддержать благотворительную акцию для детей-инвалидов детства.

«У нас на учете 116 детей, имеющих статус инвалидов детства и 42 ребенка, у которых родители - люди с ограниченными возможностями. Будем благодарны за любую помощь: сладости, деньги, памперсы, пеленки, моющие и гигиенические средства, постельное белье, канцелярские принадлежности», - сказала руководитель организации Наталья Хоменко.

Первые подарки дети получили вчера, в День святого Николая.

Благотворительная акция будет продолжаться, пока все дети не получат подарки (в прошлом году это было 28 января).

Контактный номер для связи: 099 233 11 22

Карта ПриватБанка 4149 4996 4252 9216

Хоменко Наталья Георгиевна

Адрес объединения инвалидов:

Ул. Полевая, 16, с. Горбачовка (отделение связи с.Вознесенское)

Згуровский район, Киевская обл., 07652.

Хоменко Наталья Георгиевна