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Ковчег с частицей мощей и икону святого Николая доставят в храмы Хмельниччины

16.10.2019 / 14:53
Ковчег с частицей мощей и икону святого Николая доставят в храмы Хмельниччины
Хмельницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
В ночь с 16 на 17 октября икона и мощи святителя Николая будут пребывать в Свято-Георгиевском храме

В храмы Хмельницкой области доставят редкого письма икону святителя Николая чудотворца и ковчег с частицей его мощей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу Хмельницкой епархии в Фейсбук, святыни прибыли в Свято-Покровский кафедральный собор Хмельницкого 12 октября. Встречу возглавил митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний.

Образ с ковчегом находились в соборе несколько дней. Все время перед святынями читались акафисты и совершались богослужения.

В ночь с 16 на 17 октября икона и мощи святителя Николая будут пребывать в Свято-Георгиевском храме, где будет совершена ночная Божественная литургия. Начало в 23.00.

Святыни посетят другие храмы города и благочиния.

Источник: Inpress.ua
Хмельницкий, УПЦ
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