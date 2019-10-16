В Латвии конфисковали 30 млн долларов экс-чиновников Украины

Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры

Указанные средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи.

Вопрос возвращения преступных активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне.

В пресс-службе ГПУ пока не смогли сказать "Украинской правде", кому принадлежали конфискованные средства.

Предыстория: в сентябре 2016 года суд Латвии конфисковал 50 млн евро в пользу страны в деле хищений из госбюджета Украины и легализации средств через латвийские банки. По мнению СМИ, речь шла о средствах Сергея Арбузова.

В 2014 году украинская власть сообщала, что в банках Латвии арестованы $49,3 млн бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбузова.

Кроме того, в латвийских банках на счетах компании Юрия Иванющенко, близкого к Виктору Януковичу, "застряли" $32 млн долларов и 72 млн швейцарских франков.

Также речь могла идти о бизнесмене с орбиты Януковича Сергея Курченко: в Латвии были заморожены счета связанной с ним компании. В Украине Курченко инкриминировали присвоение государственных средств и их незаконное перемещении за границу.

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