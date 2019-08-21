Суд заочно арестовал министра доходов времен Януковича

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

19 августа следственный судья удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора.

Главная военная прокуратура ГПУ 21 апреля 2017 года завершила специальное досудебное расследование (заочное) уголовного производства по подозрению бывшего главы ГФС (министра доходов и сборов) в правонарушениях по ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 УКУ.

"В настоящее время идет процесс ознакомления стороны защиты подозреваемого с материалами уголовного производства... С целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого в очередной раз самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не явились в судебное заседание для защиты интересов своего клиента", – утверждает ГПУ.

С целью соблюдения прав подозреваемого и требований УПК Украины, суд привлек адвоката из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Клименко подозревают в участии в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившего тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступления небольшой тяжести в сфере служебной деятельности.

По данным ГПУ, экс-министр в 2012-2013 годах, "находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере путем незаконного возмещения из госбюджета НДС на счета 3 фиктивных предприятий".

Напомним, в июле 2017 года в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, проходили обыски.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что за время Майдана Клименко вывел более 788 млн долл., а по данным полиции экс-глава Миндоходив и сборов нанес государству ущерб на 95,921 млрд грн.

В рамках расследования по преступной группе экс-президента Виктора Януковича были задержаны несколько десятков экс-руководителей бывшего Министерства доходов и сборов.

В ноябре 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали новые доказательства причастности экс-министра доходов в государственной измене. Клименко требовал доказательств.

В марте 2018 года военная прокуратура завершила расследование "вертолетного" дела (52 подозреваемые налоговика), а в октябре 2018 года Печерский райсуд Киева дал разрешение Главной военной прокуратуре на заочное расследование в отношении Клименко.

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