В Бердичеве до 27 августа будет находиться чудотворная икона «Благоуханный Цвет»

В Бердичеве верующие Украинской Православной Церкви встретили в Свято-Николаевском кафедральном соборе чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Благоуханный Цвет».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии, чудотворный образ прибыл из Свято-Константино-Еленинского Измаильского мужского монастыря Одесской области.

После встречи, священники совершили перед иконой молебен.

Икона Пресвятой Богородицы будет находиться в соборе до 27 августа.

***Икона Пресвятой Богородицы «Благоуханный цвет» была написана в XIX веке, по некоторым данным, греческим иконописцем. Она была семейной иконой благочестивых жителей города Измаила - Георгия и Марии, поэтому на иконе присутствуют небесные покровители этого семейства - великомученик Георгий Победоносец и равноапостольная Мария Магдалина.

В 1937 году они подарили икону Измаильскому монастырю святых равноапостольных Константина и Елены.

Икона славится многими чудесами. Молитва перед иконой «Благоуханный цвет» помогает при заболеваниях ног, при лечении бесплодия, помогает в рождении и воспитании детей, способствует семейному благополучию молящихся перед ней.