Войти | Зарегистрироваться
14:31

среда,
21 августа
Онлайн
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Бердичеве до 27 августа будет находиться чудотворная икона «Благоуханный Цвет»

21.08.2019 / 13:50
В Бердичеве до 27 августа будет находиться чудотворная икона «Благоуханный Цвет»
Икона Пресвятой Богородицы «Благоуханный цвет» Источник: Центр информации УПЦ
Чудотворный образ прибыл из Свято-Константино-Еленинского Измаильского мужского монастыря Одесской области

В Бердичеве верующие Украинской Православной Церкви встретили в Свято-Николаевском кафедральном соборе чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Благоуханный Цвет».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии, чудотворный образ прибыл из Свято-Константино-Еленинского Измаильского мужского монастыря Одесской области.

После встречи, священники совершили перед иконой молебен.

Икона Пресвятой Богородицы будет находиться в соборе до 27 августа.

***Икона Пресвятой Богородицы «Благоуханный цвет» была написана в XIX веке, по некоторым данным, греческим иконописцем. Она была семейной иконой благочестивых жителей города Измаила - Георгия и Марии, поэтому на иконе присутствуют небесные покровители этого семейства - великомученик Георгий Победоносец и равноапостольная Мария Магдалина.

В 1937 году они подарили икону Измаильскому монастырю святых равноапостольных Константина и Елены.

Икона славится многими чудесами. Молитва перед иконой «Благоуханный цвет» помогает при заболеваниях ног, при лечении бесплодия, помогает в рождении и воспитании детей, способствует семейному благополучию молящихся перед ней.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, житомирская епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.