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На Житомирщине верующие УПЦ отметили 230-летие казацкой церкви

22.10.2021 / 15:15
На Житомирщине верующие УПЦ отметили 230-летие казацкой церкви
Источник: Центр информации УПЦ
Уникальная деревянная казацкая церковь в Троковичах по сложности и оригинальности не имеет аналогов во всей деревянной архитектуре Украины

На Житомирщине в селе Троковичах верующие Украинской Православной Церкви отметили 230-летие Свято-Троицкого храма.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на zhytomyr-eparchy.org, праздничную Божественную литургию возглавил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

В честь юбилея владыка в дар общине УПЦ частицу мощей святителя Евмения (Хорольского), который рукополагал в священники настоятеля Свято-Троицкого храма отца Николая.

Митрополит Никодим поздравил всех с юбилейным торжеством, а благотворителей и помощников общины отметил медалями святого Павла Житомирского.

По свидетельству экспертов, уникальная деревянная казацкая церковь в Троковичах по сложности и оригинальности не имеет аналогов во всей деревянной архитектуре Украины. При этом считается, что каменный аналог храма – это церковь Рождества Богородицы на Дальних пещерах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

По словам историков, храм чудом уцелел во время Великой Отечественной войны, так как его использовали как сторожевую башню со снайперами. «Деревянное здание могло легко взлететь в воздух. Но в храм не попала ни одна пуля. Говорят, они отскакивали от стен. Это одно из многих чудес, связанных с храмом в Троковичах»,– рассказали в Житомирской епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, житомирская епархия
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