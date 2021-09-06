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В Житомире сотни верующих УПЦ отметили день чудотворной Подольской иконы Богородицы

06.09.2021 / 11:40
В Житомире сотни верующих УПЦ отметили день чудотворной Подольской иконы Богородицы
Источник: Центр информации УПЦ
После литургии крестным ходом обнесли чудотворный образ Богородицы вокруг собора

В Житомире сотни верующих Украинской Православной Церкви приняли участие в торжествах в честь чудотворной Подольской иконы Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на zhytomyr-eparchy.org, праздничную Божественную литургию в Успенском архиерейском соборе возглавил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

За богослужением миряне и священнослужители молились о мире в Украине.

После литургии крестным ходом обнесли чудотворный образ Богородицы вокруг собора.

Митрополит Никодим призвал верующих ценить великую святыню Житомира, постоянно молиться Пресвятой Богородице, просить Ее всесильной помощи, покровительства, а еще всегда благодарить Матерь Божию за все, что имеем.

** Подольская икона Пресвятой Богородицы – это древний список Барской иконы. Время написания его, первые чудотворения, явленные Божией Матерью по молитвам пред этим образом, неизвестны – но в 1700 году, когда икону перенесли в построенный в то время Успенский храм, что на Подоле в Житомире, она считалась уже древней и чудотворной.

Когда в 1872 году в Житомире вспыхнула эпидемия холеры, горожане, веря в особую помощь и заступничество Божией Матери Подольской, торжественно, при многочисленном стечении народа, обнесли святыню по всем улицам города, после чего эпидемия прекратилась.

Источник: Inpress.ua
упц, житомирская епархия, икона Богородицы
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