В Одессу привезли афонскую копию чудотворной иконы Богородицы

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Британия хочет существенно переписать протокол Brexit по Северной Ирландии
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В Индии 45 тысяч человек заразились "черным грибком" — раньше это была редкая инфекция
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Вакцина Sinopharm вызывает более слабый ответ антител против "Дельта" штамма - исследование
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В Беларуси хотят, чтобы один человек был президентом не более 2 сроков
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Союзника Трампа арестовали по подозрению в работе на иностранное правительство
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НБУ повысил учетную ставку до 8% и усилил монетарную политику
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Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021г с 8% до 9,6%
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ЕС готов поддержать переговоры о продлении транзита газа через Украину
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У Путина готовы обсуждать транзит газа через Украину после 2024
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Украина обсудит с США и Германией, как их договоренность по "Северному потоку-2" способна уменьшить риски по безопасности для Украины - Кулеба
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На Закарпатье сошли два селевых потока
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В Каннах прошли премьерные показы украинских фильмов
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В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
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07:43
В Житомирской области во время лавандового фестиваля действовал "музей лаванды"
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Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане
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