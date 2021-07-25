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В Одессу привезли афонскую копию чудотворной иконы Богородицы

25.07.2021 / 17:40
В Одессу привезли афонскую копию чудотворной иконы Богородицы
Источник: Центр информации УПЦ
Встречу иконы накануне дня памяти иконы Божией Матери «Троеручица» возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в сослужении духовенства и верующих Одессы

В Одессу привезли точную копию афонской чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Троеручица».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, икона была написана и освящена для Свято-Ильинского монастыря УПЦ в Хиландарском монастыре на Святой горе Афон.

Встречу иконы накануне дня памяти иконы Божией Матери «Троеручица» возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в сослужении духовенства и верующих Одессы.

*** История этого образа Богородицы связана с жизнью преподобного Иоанна Дамаскина.

В IX веке, во время иконоборчества, за ревностное почитание святых икон святой Иоанн был оклеветан императором Львом III Исавром перед Дамасским калифом в государственной измене. Правитель Дамаска приказал отсечь кисть руки у преподобного и повесить ее на рынке.

Святой Иоанн выпросил у калифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу и стал молиться об исцелении перед иконой Божией Матери.

После долгой молитвы святой Иоанн задремал и увидел во сне, что Божия Матерь пообещала ему скорое исцеление. При этом Она повелела ему без лени трудиться этой рукой. Проснувшись, преподобный Иоанн увидел, что рука снова на месте и невредима.

В благодарность за исцеление святой приложил к иконе сделанную из серебра руку, отчего икона и получила название «Троеручица».

По преданию, преподобный Иоанн написал благодарственную песнь Матери Божией «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь», которая является частью Литургии святого Василия Великого.

Святой Иоанн Дамаскин принял иночество в сербской Лавре преподобного Саввы Освященного и передал туда чудотворную икону.

Во время нашествия турок на Сербию христиане поручили икону заботе Самой Матери Божией. Они возложили икону на осла, который сам пришел в Хиландарский монастырь на Афоне. С тех пор, чудотворный образ в этой обители занимает игуменское место.

До сих пор в монастыре избирается только наместник, а монахи получают от иконы благословение на все послушания.

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
упц, афон, одесская епархия, икона Богородицы
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