УПЦ возобновляет поездки на Святую Гору Афон

Паломнический Центр Украинской Православной Церкви возобновляет поездки на Святую гору Афон.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pilgrims.in.ua, граждане Украины смогут посетить Святую Гору уже в августе.

«С большой радостью анонсируем возможность для украинских граждан совершать паломничество на Афон начиная с августа 2021 года», – сказано в сообщении.

Преимуществом поездок в центре назвали небольшие группы паломников и очень насыщенный маршрут с ночлегами в святогорских монастырях.

Ближайшие поездки состоятся с 26 августа по 2 сентября и 23-30 сентября.

С детальной программой и условиями поездки в монашескую республику можно ознакомиться на сайте Паломнического центра.