Войти | Зарегистрироваться
16:12

среда,
13 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Паломница в 92 года отправилась в крестный ход в Почаевскую лавру

13.11.2019 / 14:35
Паломница в 92 года отправилась в крестный ход в Почаевскую лавру
Анна Сухецкая Источник: Центр інформації УПЦ
В 97-летнем возрасте Анна Павловна каждый праздник и воскресенье преодолевает километр пешком, чтобы попасть на богослужение

На Волыни паломница в 92 года в одиночку отправилась в паломнический ход в Почаев, присоединившись к верующим, которые добирались до лавры пешком.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на луцкое издание «Вестник», Анна Сухецкая из Волынской области преодолела более 200 километров, чтобы поклониться святыням Почаевской лавры.

«Никого не спрашивая, поехала в Ковель и примкнула к верующим, которые уже из этого города целых семь дней пешком добирались до Почаева. Не натерла не одного мозоля, потому что положила в обувь крапиву. Трижды побывала в паломническом ходе в Почаев. Дети даже не сдерживали свою старенькую маму», - рассказывают родственники.

В 97-летнем возрасте Анна Павловна каждый праздник и воскресенье преодолевает километр пешком, чтобы попасть на богослужение.

Церковная жизнь для Анны Сухецкой продолжается несмотря ни на что.

«В церковном хоре она пела до 90 лет, а когда в Городнем построили монастырь, просилась в хор и к монахиням. Даже этим летом два месяца жила в монашеской обители - и все для того, чтобы не пропустить ни одной службы», - отметила дочь Анны Павловны.

Просмотру телевизора Анна Сухецкая предпочитает молитву в своей комнате с семейными образами.

«Я без церкви есть не хочу. Нужно, дети, верить в Бога и благодарить Его за все», - говорит верующая.

Источник: Inpress.ua
упц, почаев, паломничество
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.