Мэр Почаева сообщил, есть ли зараженные коронавирусом в Лавре

Среди братии Свято-Успенской Почаевской лавры и лаврского Свято-Духовского скита нет зараженных которонавирусом, всего в городе коронавирусом больны 23 человека.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал городской голова Почаева Василий Бойко в интервью редактору Кременецкого районного радиовещания Зое Карпюк. Видеозапись интервью Карпюк выложила на своей странице в Facebook.

«Среди братии монастырей – Свято-Успенской Почаевской лавры и Свято-Духовского скита – также никаких симптомов не выявлено, других каких-то жалоб на данный момент не поступало», – отметил Василий Бойко.