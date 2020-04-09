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Мэр Почаева сообщил, есть ли зараженные коронавирусом в Лавре

09.04.2020 / 11:17
Мэр Почаева сообщил, есть ли зараженные коронавирусом в Лавре
Почаев Источник: Центр информации УПЦ
Всего в городе коронавирусом больны 23 человека

Среди братии Свято-Успенской Почаевской лавры и лаврского Свято-Духовского скита нет зараженных которонавирусом, всего в городе коронавирусом больны 23 человека.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал городской голова Почаева Василий Бойко в интервью редактору Кременецкого районного радиовещания Зое Карпюк. Видеозапись интервью Карпюк выложила на своей странице в Facebook.

«Среди братии монастырей – Свято-Успенской Почаевской лавры и Свято-Духовского скита – также никаких симптомов не выявлено, других каких-то жалоб на данный момент не поступало», – отметил Василий Бойко.

Источник: Inpress.ua
упц, почаев
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