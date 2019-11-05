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На Тернопольщине горсовет принял решение в пользу Почаевской лавры

05.11.2019 / 16:05
На Тернопольщине горсовет принял решение в пользу Почаевской лавры
Почаевская лавра Источник: pochaev.org.ua
Споры о принадлежности земельных участков около Почаевской лавры продолжаются около 5 лет

В Тернопольской области горсовет Почаева проголосовал за отвод Почаевской Лавре в постоянное пользование 1 из 3 земельных участков.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на интернет-издание TeNews.org.ua., 2 ноября Почаевский городской совет провел повторное голосование, на котором постановил о передаче Свято-Успенской Почаевской лавре в постоянное пользование 3 земельных участков общей площадью 2,4 га.

«Из трех участков, которые намеревались передать в постоянное пользование Лавре, за один все же проголосовали, а два других - пока продолжают находиться на балансе коммунального предприятия», - сообщили в тернопольском издании.

Споры о принадлежности земельных участков около Почаевской лавры продолжаются около 5 лет.

На предыдущих сессиях усилиями тернопольского объединения сил «Свобода», «Правый сектор» и «Национальный корпус» было принято решение об отложении рассмотрения вопросов отвода участков к периоду завершения военных действий на Востоке Украины.

Верующие УПЦ оспорили решение об отсрочке в суде, который обязал городские власти провести новое голосование, в результате которого один участок был передан в постоянное пользование православного монастыря УПЦ.

Источник: Inpress.ua
упц, почаев
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