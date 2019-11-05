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В Волынской, Ровенской и Винницкой областях появились новые храмы УПЦ

05.11.2019 / 16:39
В Волынской, Ровенской и Винницкой областях появились новые храмы УПЦ
Освящение храма Источник: Центр інформації УПЦ
Новые храмы Украинской Православной Церкви освящены в Волынской, Ровенской и Тульчинской епархиях

Новые храмы Украинской Православной Церкви освящены в Волынской, Ровенской и Тульчинской епархиях.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Волынской епархии, 4 ноября состоялось освящение храма в честь святых мучеников Адриана и Наталии в селе Забороль Луцкого района Волынской области.

«Большой подвиг и большая награда подается сегодня тем, кто в непростое время испытаний, десять лет, без роптания и отчаяния продолжал строить дом Божий и верить, что Господь поможет воздвигнуть храм, в котором люди найдут спасение. Каждый христианин должен не просто строить стены, не просто возводить купола, но и строить спасение в собственной душе, совершая добрые дела на благо Церкви Христовой», - сказал архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил, поздравляя священников и прихожан.

Как сообщает официальный сайт Ровенской епархии, 4 ноября, в день праздника Казанской иконы Божией Матери в селе Рачин Дубенского района освятили новый храм, который за три года построили верующие УПЦ вместо отобранной активистами УПЦ КП церкви.

«В каждый кирпич, камень этого храма вложены ваши любовь, молитвы, труды. Сегодня здесь возсияла Слава Господня, и я хочу, чтобы в этом доме Божием больше никто никого не оскорблял, ничего не отбирали, а только звучала непрестанная молитва и созывала горячие сердца, которые ее жаждут», - подчеркнул епископ Дубенский Пимен (Воят), который возглавил чин освящения.

В Винницкой области состоялось освящение Архангело-Михайловского храма в поселке Тывров.

Чин освящения и Божественную литургию совершил епископ Ладыженский Сергий. Членам общины и жителям поселка переданы поздравления митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, сообщили в пресс-службе Тульчинской епархии УПЦ.

Источник: Inpress.ua
упц, храмы
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