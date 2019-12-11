В Черновицкой и Одесской областях освятили храмы УПЦ

На Буковине и в Одесской области освящены храмы Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

В Черновицкой области митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий освятил храм в честь святых архангелов Михаила и Гавриила после ремонта в селе Стерче Глыбоцкого района.

После освящения верующие совершили крестный ход вокруг храма с чтением святого Евангелия. В завершение крестного хода владыка Мелетий произнес проповедь, в которой объяснил о даре духовного мира, который наполняет сердце человека во время молитвы в храме, а также вручил грамоту настоятелю, благотворителям и верующим за их заботу о храме Божием, сообщили на странице Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук.

Как сообщает пресс-служба Балтской епархии УПЦ, в поселке Цебриково Одесской области митрополит Балтский и Ананьевский Алексий совершил чин освящения нижнего храма в честь святителя Николая Мирликийского.

По окончании чина в новоосвященном храме состоялась Божественная литургия.