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В Винницкой, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях освящены новые храмы УПЦ

12.11.2019 / 12:06
В Винницкой, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях освящены новые храмы УПЦ
Освящение храма Источник: Центр інформації УПЦ
В городе Измаил Одесской области. 10 ноября митрополит Агафангел освятил храм великомученика Георгия Победоносца Настоятелю храма протоиерею Виталию Кулачинскому был вручен орден святого равноапостольного князя Владимира ІІ степени

Новые храмы Украинской Православной Церкви освящены в Тульчинской, Одесской, Хмельницкой и Черновицко-Буковинской епархиях Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Тульчинской епархии, 8 ноября митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан совершил освящение и Божественную литургию в храме преподобного Алексия, человека Божия, в селе Мытковка Тростянецкого района Винницкой области.

«В селе Криничное Болградского района Одесской области 8 ноября митрополит Одесский и Измаильский Агафангел возглавил Великое освящение и Божественную литургию в храме великомученика Димитрия Солунского. Архиерей вручил церковные награды настоятелю и благодетелям, трудами которых был возрожден разрушеный в советское время храм», - сообщили на сайте Одесской епархии.

В городе Измаил Одесской области 10 ноября митрополит Агафангел  освятил храм  великомученика Георгия Победоносца Настоятелю храма протоиерею Виталию Кулачинскому был вручен орден святого равноапостольного князя Владимира ІІ степени.

В городе Волочиск Хмельницкой области 9 ноября состоялось освящение храма в честь пророка Божия Илии. Чин совершил митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний, сообщили в пресс-службе Хмельницкой епархии УПЦ.

Как сообщает Черновицко-Буковинская епархия на своей странице в Фейсбук, 10 ноября митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий  освятил храм преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области.

Источник: Inpress.ua
упц, храмы
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