Зеленский нашел замену своему представителю в Кабмине Герусу

Соответствующий указ №838/2019 был подписан Зеленским и обнародован на сайте президента.

Также Зеленский подписал указ №839/2019, которым назначил на освободившуюся должность Алексея Перевезенцева.

"Назначить Перевезенцева Алексея Юрьевича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины (вне штата)", - указывается в тексте документа.

В свою очередь Герус на своей странице в Фейсбуке в понедельник написал, что уже больше двух месяцев не выполняет функции представителя президента в Кабмине.

"С конца августа я не посетил ни одно заседание Кабмина, то есть де-факто уже более 2 месяцев не выполняет функций представителя президента в Кабмине. Думаю, никогда в истории Украины народный депутат-председатель комитета не выполнял таких функций представителя, потому что это нереально", - сказано в сообщении.

В Верховной Раде Герус возглавляет комитет по вопросам энергетики и жилищино-коммунальным вопросам.

Ранее Перевезенцев занимал должность государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли, до этого - директором юридического департамента в том же министерстве. Параллельно 2015-2016 годах занимал должность советника министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. В 2016 году продолжил работу в качестве советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

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