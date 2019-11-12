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На Винничине помолятся за жертв политических репрессий

12.11.2019 / 11:18
На Винничине помолятся за жертв политических репрессий
Источник: Винницкая епархия УПЦ
«Молитвенная ночь» проводится в Винницкой епархии с 2013 года

В Виннице пройдет молитвенная ночь в знак памяти жертв политических репрессий 30-х годов.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Винницкой епархии.

29 ноября в Вознесенском храме города Винницы состоится литургия в память жертв политических репрессий.

Начало богослужения в 23.30. Божественную литургию в Вознесенском храме в день мученической кончины архиепископа Иннокентия (Тихонова) возглавит митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

После литургии будет совершен крестный ход к Мемориалу жертвам Винницкой трагедии.

«Молитвенная ночь» проводится в Винницкой епархии с 2013 года. 

Инициатор акции - священник Назарий Давыдовский.

***Винницкая трагедия - массовые репрессии в Винницкой области, которые проводились НКВД в 1937 -1938 годах.

В ночь с 29 на 30 ноября 1937 года архиепископ Иннокентий был расстрелян в Винницком НКВД. Во время эксгумации тел репрессированных, проведенном в Виннице в 1943 году, тело архипастыря нашли и перезахоронили вместе с другими 9439 винничанами в семи братских могилах, которые находятся неподалеку Вознесенского храма.

 В 1993 году Священный Синод Украинской Православной Церкви причислил владыку к лику местночтимых святых Слободского края.

Источник: Inpress.ua
упц, репрессии
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