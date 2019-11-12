В УПЦ объяснили, почему Патриарх Варфоломей не хочет нести личную ответственность за признание ПЦУ

Патриарх Варфоломей не хочет быть единственным иерархом, который будет нести ответственность за легитимизацию Православной Церкви Украины, поэтому привлекает на свою сторону других греческих епископов.

Об этом заявил заслуженный журналист Украины Василий Анисимов в интервью «Интерфаксу».

«Патриарх Варфоломей, хочет связать преступной круговой порукой греческих патриархов, дабы томосная афера оказалась не результатом алчности и подлости одного стамбульского графомана, а совокупным злодеянием всех греков. Поэтому иерархов ломают через колено, взгревают греческий этнофилетизм, полагая, что грек греку глаз не выклюет. Хотя это солидарное предательство дискредитирует греческое православие надолго, если не навсегда», - подчеркнул Василий Анисимов.

По мнению известного журналиста, действия Александрийского Патриарха относительно признания ПЦУ подтверждают это.

Патриарх Александрийский Феодор, который недавно поддержал новую украинскую церковную структуру, не единожды был на Украине, осуждал бесчинства представителей ПЦУ, захватывающих храмы.

«Не прошло и полгода -такое предательство! Бесчинствующие богоотступники, ведущие людей к вечной погибели, оказались у Александрийского патриарха в "братьях и сослужителях"! Допустим, вы украинцев не уважаете, считаете их зулусами, но ведь самих-то себя надо уважать! Ведь все ваши послания и патетические речи записаны, опубликованы, они есть в сети», - отметил журналист.

Как ранее сообщалось в СМИ, 8 ноября Патриарх Александрийский Феодор II помянул главу Православной Церкви Украины Епифания как Предстоятеля Православной Церкви Украины за Божественной литургией.

Ранее Патриарх Александрийской Церкви Феодор заявлял, что именно Украинская Православная Церковь является единственной канонической Церковью в Украине во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.