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Кабмин предлагает Раде открыть украинцам доступ в кадастры

05.11.2019 / 17:18
Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных".

 Об этом сообщает сайт парламента.

Соответствующий проект закона появился в Раде еще 1 ноября, однако текст документа был опубликован только в понедельник, 4 ноября.

Проектом предлагается установить правовые основы деятельности по созданию, функционированию и развитию национальной инфраструктуры геопространственных данных; определить принципы создания и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Также предусматривается обеспечить межотраслевую интеграцию геопространственных данных и данных кадастров; сформировать современную систему обеспечения потребностей общества во всех видах географической информации и обеспечить открытие в интернете геопространственных данных и метаданных, создаваемых в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

В пояснительной записке отмечается, что для создания такой инфраструктуры будут использованы имеющиеся пространственные данные и метаданные, созданные органами государственного управления.

Пространственные данные создаются по результатам геодезической и картографической деятельности, создания госкадастров, реестров всех видов и мониторинга окружающей среды, предусмотренных расходами государственного бюджета на соответствующий год.

"Финансирование работ по созданию, функционированию и развитию национальной инфраструктуры геопространственных данных предлагается осуществлять за счет средств государственного и местных бюджетов, средств учреждений, организаций и предприятий, заказчиков работ в соответствии с заключенными договорами и других источников, не запрещенных законом", - указано в записке.

При этом предполагается, что в связи с прекращением платы за поиск, просмотр, копирование и распечатку сведений из Государственного земельного кадастра о координатах поворотных точек границ объектов кадастра и обнародованием этих сведений в открытом доступе поступления в государственный бюджет Украины уменьшатся на 114 тыс. 760 грн в год (по данным 2018-го). А компенсировать этот размер поступлений в госбюджет планируется за счет сокращения штата аппарата Госгеокадастра или его территориальных органов.

Источник

Кабмин, ВР, кадастры
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