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В сети появился фильм об истории строительства Преображенского собора Почаевской лавры

05.05.2020 / 18:27
В сети появился фильм об истории строительства Преображенского собора Почаевской лавры
Преображенский собор Источник: Центр информации УПЦ
Проект храма был разработан по программе Всеукраинского открытого конкурса на лучшее архитектурно-пространственное решение строительства

Свято- Успенская Почаевская лавра опубликовала документальный фильм, в котором рассказывается об истории строительства Преображенского собора.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, фильм «Храмы Лавры. Преображенский собор. Вехи истории. Краткий очерк» опубликован на YouTube-канале обители.

«В данном видео предоставлен к просмотру зрителям краткий фото-видео материал (любительской съемки) о этапах строительства Свято-Преображенского собора Почаевской лавры», - сообщили в монастыре.

Проект храма был разработан по программе Всеукраинского открытого конкурса на лучшее архитектурно-пространственное решение строительства.

Освящение места под будущий собор совершил предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Владимир 10 сентября 2009 года, в день празднования 350-летия обретения мощей преподобного Иова Почаевского.

«Два больших собора Лавры, Троицкий и Успенский, требуют капитальной реставрации. Но если хотя бы один из них закрыть, то негде будет проводить воскресные и праздничные службы, чтобы поместить в храмах всех желающих. Поэтому усилиями прихожан за четыре года был построен новый храм» - рассказал наместник Почаевской лавры митрополит Почаевский Владимир, отвечая на вопрос об инициативе строительстве Преображенского собора.

В 2011 году были заложены капсулы со святыми мощами и святынями под строительство храма. 10 мая 2013 года состоялось открытие собора. Собор вмещает 4,5 тысячи человек. Кроме главного придела в честь Преображения Господня, в соборе есть приделы во имя святителя Марка Эфесского и преподобного Марка Афинского.

 

Источник: Inpress.ua
упц, почаев
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