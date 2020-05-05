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Ермак объяснил, кого Украина примет в качестве представителей оккупированного Донбасса

05.05.2020 / 18:14
Официальный статус представителей ОРДЛО, с которыми Киев будет вести консультации, не будет предоставлено лицам с двойным гражданством.

Об этом заявил председатель Офиса президента Андрей Ермак в выступлении на онлайн-встрече, организованной американским Atlantic Council.

Ермак по собственной инициативе взялся прокомментировать идею о создании в рамках ТКГ Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО, и заверил участников встречи в том, что "красные линии, очерченные президентом, остаются неизменными".

"Украина никогда не будет вести никаких переговоров с так называемыми "ДНР" и "ЛНР"", - отметил Ермак.

Обращает на себя внимание то, что Ермак не заявил об отказе от идеи "консультативного совета", однако говорил об этой идее в прошедшем времени.

Впрочем, глава ОП заявил, что Украина и в дальнейшем намерена выполнить пункт минских договоренностей о "согласовании 3 законодательных актов с представителями (неподконтрольной правительству) территории".

"Украина воспринимает в качестве представителей территорий представителей гражданского общества, причем граждан Украины, которые имеют единое гражданство Украины – я подчеркну это, поскольку Россия раздает свои паспорта на Донбассе", - заявил Ермак.

"(Мы говорим о) гражданах Украины, которые не участвовали в военных действиях, не убивали наших солдат, которые не принимали преступных решений, но вынужденно остались на неподконтрольных территориях – с такими людьми мы готовы говорить (по согласованию украинского законодательства)", - заявил он.

Источник

переговоры, Донбасс, ОРДЛО, Ермак
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