Ермак: речь не идет о правовом признании представителей ОРДЛО и прямых переговорах с ними

"Хочу подчеркнуть, с полной ответственностью, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО, их признания, не существует. Никаких прямых переговоров – об этом речь не идет", - сказал он на брифинге в ОП в пятницу, 13 марта, в Киеве.

Ермак пояснил, что речь идет о создании платформы, в рамках которой граждане Украины, которые проживают сегодня как на контролируемой, так и на неконтролируемой территории Украины, могут общаться по поводу вопросов, которые согласованы в пакете Минских договоренностей.

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