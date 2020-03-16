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Ермак: речь не идет о правовом признании представителей ОРДЛО и прямых переговорах с ними

16.03.2020 / 11:15
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что Украина не пойдет на правовое признание представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и прямые переговоры с ними.

"Хочу подчеркнуть, с полной ответственностью, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО, их признания, не существует. Никаких прямых переговоров – об этом речь не идет", - сказал он на брифинге в ОП в пятницу, 13 марта, в Киеве.

Ермак пояснил, что речь идет о создании платформы, в рамках которой граждане Украины, которые проживают сегодня как на контролируемой, так и на неконтролируемой территории Украины, могут общаться по поводу вопросов, которые согласованы в пакете Минских договоренностей.

Источник 

переговоры, ОРДЛО, Ермак
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