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Украинских туристов закрыли на карантин в Египте

16.03.2020 / 11:46
Украинских туристов, которые отдыхали на египетских курортах в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, закрыли на карантин, сообщила пресс-служба Министерства инфрастурктуры Украины в Фейсбуке.

"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort5* находятся на карантине", - говорится в сообщении.

В Мининфраструктре отметили, что по окончанию карантина в случае не выявления случаев заражения коронавирусом Covid-19 после проведения лабораторных тестов туристы смогут вернуться в Украину.

"Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИД", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Источник 

туристы, коронавирус, карантин, Египет
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