Епископ УПЦ назвал пандемию коронавируса испытанием веры

COVID-19 – опасная болезнь, от которой во всем мире на сегодняшний день погибло уже более 5 тысяч человек, но намного опаснее та атмосфера, которая нагнетается вокруг этой болезни.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом сказал глава представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

Он рассказал притчу, которую можно применить к сегодняшней ситуации вокруг коронавируса.

«Один мудрец встретил смерть, и та пообещала ему, что очень скоро будет эпидемия чумы, во время которой умрет 50 тысяч человек. В результате от чумы умерло 10 тысяч, о чем мудрец и сообщил смерти. «Да, – сказала она, – от болезни умерло только десять тысяч. Остальные сорок тысяч умерли от страха».

Страх и паника, охватившие человечество, рисуют мир, в котором мы живем, в черных тонах, повергая людей в состояние отчаяния и злобы. Доходит до того, что многие заболевшие воспринимают свой диагноз как приговор, а многие из тех, кто не заболел, превращаются в совершенно неадекватных существ, пытающихся всеми средствами обезопасить себя от тяжелого недуга», - рассказал епископ Виктор.

Епископ УПЦ призвал верующих показать пример мужества и милосердия в ситуации вокруг коронавируса.

«Вместе с тем, меры предосторожности, предпринимаемые правительствами разных стран, при всей своей беспрецедентности вряд ли остановят распространение коронавируса. Что же будет с нами в таком случае?

Конечно, прогнозировать трудно, потому что есть как минимум несколько сценариев развития событий. Важно другое: какой бы ни была ситуация с увеличением количества больных, мы должны оставаться людьми. Человеческие качества, такие как сострадание, милосердие, жертвенность, любовь к ближнему, не должны исчезнуть. Наоборот, именно в таких условиях, как сегодня, они должны находить свое лучшее проявление.

Еще большие требования можно предъявить к христианам. Кто, если не мы, должен показать пример веры, надежды, любви и мужества в сложившихся обстоятельствах?», - отмечает архиерей.

Глава представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях напомнил верующим, что важно доверять Богу при любых обстоятельствах.

«Подсознательно человек привязывается к земным вещам, в том числе и к земным страхам, первым среди которых есть страх за свою жизнь. Задача верующего человека не только сейчас, но и во все времена, состоит в том, чтобы освободить свое сердце от этих страхов и наполнить его верой в Бога. Ведь известно, что неконтролируемый животный страх провоцирует паралич воли и превращает человека в животное.

С другой стороны, справиться с ним можно только в том случае, если вверить свою жизнь Промыслу Божию, Его заботе и попечению. С Богом человек становится сильнее и обретает способность преодолеть любые препятствия, проблемы и искушения. В этой перспективе и врач, и медицина в целом, и вообще весь мир рассматриваются как творение Божие, которое не может быть источником зла. А значит, болезни и страхи останутся позади.

А вот без Бога… остается надеяться только на себя. Отсюда – борьба за выживание, злоба, агрессия, отчаяние, паника и страх перед смертью. Там, где нет веры, в свои права вступает зло… В конечном итоге, выбор между паникой и упованием на Бога и Его волю зависит только от нас. И никто вместо нас этот выбор не сделает», - подытожил епископ Виктор.