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Победитель православного кинофестиваля «Покров» рассказал, как снять фильм на Афоне и найти рай

15.10.2019 / 13:35
Победитель православного кинофестиваля «Покров» рассказал, как снять фильм на Афоне и найти рай
Режиссер Александр Запорощенко Источник: Центр информации УПЦ
Режиссер лучшего православного фильма «Где ты, Адам?», победившего на кинофестивале «Покров», рассказал о сложностях зимних съемок на Афоне

Победитель православного кинофестиваля рассказал, как снять фильм на Афоне и найти рай

Режиссер лучшего православного фильма «Где ты, Адам?», победившего на  кинофестивале «Покров»,  рассказал о сложностях зимних съемок на Афоне.

 Как сообщает Центр информации УПЦ , режиссер фильма Александр Запорощенко рассказал об этом «Фома в Украине».

 «Сюжет фильма "Где Ты, Адам?"  разворачивается в монастыре Дохиар на западном побережье горы Афон. Образы природы вплетаются в практически непрерывную череду труда и молитвы, намекая тем самым на рай, по которому мы все в глубине души истосковались. Но жемчужиной этого византийского ландшафта являются всё же сами монахи, жизнь и быт которых  были запечатлены в фильме»,- отметил режиссер картины Александр Запорощенко.

 Главный герой ленты — игумен афонского монастыря Дохиар, старец Григорий (Зумис), многолетний опыт которого дал,  по словам Александра Запорощенка, «возможность глубокого понимания души человеческой и её стремлению вернутьcя в состояние, свойственное человеческой природе Адама до грехопадения».

Съемки продлились почти четыре года.

 По словам режиссера, который выступил и оператором фильма, «особенно сложно было снимать зимой на вершине Афона, куда мы отправились за снегом для фильма. Да и монтаж давался нелегко: нужно было отобрать из 80-ти часов отснятого материала то, что нам нужно, и выстроить это во внятную историю. Снимали мы почти четыре года: начали работать весной 2015-го и окончили в феврале 2019 года. Но, слава Богу, мы справились.»

Фильм планируют пустить в украинский прокат, а также организовать премьеру на телевидении и в Интернете.

 

Источник: Inpress.ua
кино, упц, афон
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