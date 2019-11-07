Митрополит Антоний рассказал о вкладе закарпатских монахов в духовные традиции Афона

Духовное наследие монахов - выходцев из Закарпатья способствовало тому, что православные монастыри появились в самых разных уголках Карпатского края, так что сами афониты стали называть Закарпатье «малым Афоном».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, об этом рассказал Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, обращаясь к участникам международной конференции «Закарпатье и Афон: духовно-культурные связи».

«Во времена Австро-Венгерской империи на Закарпатье не было ни одного православного прихода, а к 1939 году, буквально за каких-то 15 лет, было построено 127 новых православных храмов и насчитывалось около 150 000 православных верующих», - подчеркнул владыка.

Митрополит Антоний отметил, что среди святогорских монахов многие подвижники занимались активной миссионерско-просветительской деятельностью на Закарпатье.

«Кроме преподобного Алексия Карпатского, на Закарпатье в качестве миссионеров служили бывшие монахи Афонского Пантелеимоновского монастыря Серафим (Иванов) и схиигумен Кассиан (Корепанов) - сподвижник преподобного Силуана Афонского», - отметил архиерей.

Стараниями закарпатских монахов, вернувшихся на Родину, были основаны новые монастыри с афонским уставом и по всему Закарпатью распространилось православное монашество.

«Среди выдающихся афонских старцев, которые были родом из Закарпатья, стоит отметить схиархимандрита Гавриила (Легач) - игумена Пантелеимоновского монастыря, иеросхимонаха Серафима (Текзу), схииеродиакона Давида (Цубера), иеросхимонаха Матфея (Плещенец), схимонаха Маркелла (Крец), Иоанна (Поповича), Варлаама (Вакарова)», - рассказал митрополит Антоний.

Своей подвижнической жизнью и самоотверженным служением подвижники из Закарпатья вошли в историю славянского монашества на Афоне и запечатлели вклад закарпатских подвижников в духовную сокровищницу святой Горы.