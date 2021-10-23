В УПЦ выступили против украинского фильма о геях

Верующие люди выступают категорически против подобных картин и использования христианских символов в них.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя результаты конкурсного отбора Госкино, по результатам которого 20 миллионов гривен на реализацию получил фильм о геях «Мой юный принц».

«Фильм, который будет снят гражданами страны и за деньги граждан расскажет историю «любви» двух молодых мужчин, что само по себе уже вызывает целый ряд вопросов, главным из которых является следующий: может ли государство найти другое применение для 20 миллионов гривен?», - сказал архиерей.

Епископ Виктор предложил выделить эти средства на покупку дорогостоящих лекарств для больных детей, пенсионеров и инвалидов, или на оборудование для больниц, детских домов, домов для престарелых и так далее.

«Однако эти средства кто-то решил потратить на нужды гей-пропаганды. Зачем? Ответ очевиден – для того, чтобы ЛГБТ-«ценности» побыстрее приживались в сознании наших соотечественников», – написал иерарх УПЦ.

Вместе с тем, по его мнению, «это только вершина айсберга», так как авторы фильма решили, что выполнить эстетическую функцию или удовлетворить «высокие запросы любителей визуального ряда» должны кощунственные аллюзии (даже пародии) на христианские символы.

««Оплакивание Христа» и «Сотворение Адама» Микеланджело превратились в какую-то сатанинскую пародию, описывать которую с помощью слов и словосочетаний не подымается рука», – отметил владыка.

По его словам, естественно, что «верующие во Христа люди выступают категорически против подобных картин и использования христианских символов в них».

«Хотелось бы, чтобы и авторы фильма, и актеры, намеревающиеся в нем сниматься, услышали если не голос своих соотечественников, то хотя бы голос своей совести, и отказались от планируемой затеи», – подчеркнул епископ.

Он отметил, что «попытка творцов «современной» киноиндустрии сыграть на священных для христиан символах служит очередным подтверждением того факта, что величайшие творения человеческого гения связаны с верой в Бога».

«Сатана же, как обезьяна Творца, не может ничего создавать – он может только извращать то, что создано не им», – подытожил епископ Виктор.