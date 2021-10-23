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В УПЦ объяснили, зачем ставить свечи перед иконами

23.10.2021 / 14:20
В УПЦ объяснили, зачем ставить свечи перед иконами
Источник: Центр информации УПЦ
Главная цель прихода в храм – это молитва

Возжигая перед иконами свечи, тем самым выражаем свою любовь и почтение к тому, кто изображен на иконе.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Свеча имеет несколько символических значений. Прежде всего, она является проявлением нашей жертвы Богу, нашей преданности и любви к Нему. То пламя, которое поднимается от свечи, символизирует наше горение и устремление к Творцу. Кроме того, мягкость свечи, которые обычно делают из воска, изображает мягкость души, податливость и готовность к покаянию – главному условию достижения Царства Божия», — сказал Андрей Музольф.
 
Он отметил, что по замечанию одного современного подвижника, горение свечи в храме – это, прежде всего, образ отношения к Богу и тем, кто сподобился унаследовать блаженство вместе с Ним.

«Именно поэтому возжигаем свечи как перед иконами Господа, так и перед иконами Пресвятой Богородицы и иных святых. Подобная практика – это вовсе не язычество, вовсе не желание задобрить Бога и Его святых угодников. Возжигая перед иконами свечи, мы тем самым выражаем свою любовь и почтение к тому, кто изображен на иконе», — добавил преподаватель КДАиС.

Андрей Музольф напомнил, что главная цель прихода в храм – это молитва.

«При этом понимаем, что молитва может иметь не только вербальный характер, но и облекаться в определенные действия. И как раз одним из таких «деятельных» проявлений молитвы является возжигание свечей перед иконами. Но при этом нужно помнить, что возжение свечи само по себе, то есть как чисто механическое действие, не сопровождаемое молитвой, не имеет смысла, ведь Богу нужны не свечи, а души и сердца», — заключил он.

Источник: Inpress.ua
икона, свеча, УПЦ
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