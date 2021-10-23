В Сумах верующие УПЦ прошли крестным ходом в честь чудотворной иконы Богородицы

В Сумах верующие Украинской Православной Церкви почтили чудотворный Корсунско-Шпилевский образ Пресвятой Богородицы «Прозренная».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе была совершена праздничная Божественная литургия.

После богослужения духовенство и верующие прошли крестным ходом вокруг исторического центра города.

В епархии сообщили, что традиционный крестный ход в день памяти Корсунской-Шпилевской иконы проводился в Сумах еще до Октябрьского переворота 1917 года, а после запрета безбожных властей был восстановлен в начале 90-х годов XX века.

«Верующие сумчане считают молитвенный ход со списком чудотворной иконы особым благословением и благодатной защитой Пресвятой Богородицы для Сум и всех жителей города. Поэтому люди стремятся приобщиться к общей молитве через участие в крестном ходе», – сообщает Сумская епархия УПЦ.

*** Икона Божией Матери «Корсунская-Шпилёвская» («Прозренная») — главная святыня Спасо-Преображенского собора Сум, считается покровительницей города. Это копия иконы, которую принёс в Киев после своего крещения равноапостольный князь Владимир, выполненная на листовом белом железе.

В XVIII веке лик принадлежал одной крестьянской семье, в которой была слепая от рождения девочка. Однажды родители поручили ребёнку протереть иконы. Осязав выполненный на железе образ, девочка засомневалась, действительно ли в её руках икона и воскликнула: «Ах, если бы я сама своими глазами увидела, тогда бы не сомневалась!» В этот момент девочка прозрела. После этого ей во сне явилась Богородица и сказала отнести Её икону в храм села Шпилёвка.

Дважды образ исчезал из церкви, после чего его находили под ясенем в саду неподалёку — на этом месте построили Свято-Покровский храм, где и хранилась икона.

С 1859 году образ стали ежегодно переносить из села Шпилёвка в Спасо-Преображенский собор Сум (происходило это 22 октября) и обратно (в Светлый Вторник).

После революции 1917 года образ поместили в художественно-краеведческий музей. Во время пожара, случившегося в нём 1930-х, икона чудесным образом не пострадала. Этот случай произвёл на сотрудников музея неизгладимое впечатление, и они решили возвратить лик Церкви. Поскольку шпилёвская Свято-Покровская церковь к тому времени уже была разрушена, икону передали в Спасо-Преображенский собор, где она пребывает и сейчас.