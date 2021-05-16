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Епископ УПЦ объяснил, почему важно помнить о событиях 1937-1938 годов

16.05.2021 / 21:30
Епископ УПЦ объяснил, почему важно помнить о событиях 1937-1938 годов
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка напомнил, что Церковь чтит память сонма новомучеников и исповедников - архиереев, священников и мирян, не боявшихся открыто свидетельствовать о своей вере перед лицом безбожников

Молитва о жертвах политических репрессий помогает вынести правильные уроки из прошлого, осознать ошибки предшественников и впредь не повторять их.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм-канале.

«Каждое третье воскресенье мая в Украине совершается поминовение жертв политических репрессий. Невозможно вычеркнуть из истории трагические события ХХ века. Тогда под прессом коммунистической идеологии оказалось множество наших сограждан. Их отправляли в ссылки и лишали гражданских прав только из-за того, что они оставались преданными духовным и культурным традициям своих предков», — сказал епископ Виктор.

По его словам, статистика покалеченных судеб украинцев поражает своими числами. «За годы большевизма в нашей стране было арестовано почти полтора миллиона человек. Более 50% из них были этническими украинцами. Но, кроме них, пострадали и русские, поляки, немцы, евреи, а также - представители других национальностей, проживавшие в Украине. Большинство репрессированных были расстреляны. Известно, что только за 1937 год расстреляно 16,5 тысяч человек. Остальные претерпели аресты, ссылки и принудительное помещение в психиатрические больницы. Репрессивная машина не жалела никого. Жертвами режима стали крестьяне и учёные, политики и военные. Но не только светская интеллигенция и рабочий класс ощутили на себе ярмо большевизма», - отметил архиерей.

Владыка напомнил, что Церковь чтит память сонма новомучеников и исповедников - архиереев, священников и мирян, не боявшихся открыто свидетельствовать о своей вере перед лицом безбожников. «Как на крови мучеников была создана первая христианская Церковь, так и на крови этих страдальцев ожила и возродилась Церковь современная», - подчеркнул он.

«Сегодня мы возносим свои молитвы о всех пострадавших в те жестокие годы. Для этой молитвы не существует границ и расстояний. Она объединяет все народы и помогает нам вынести правильные уроки из прошлого, осознать ошибки наших предшественников и впредь не повторять их. Только залечив язву жестокости в сердцах, мы сможем построить своё будущее, опираясь на помощь Божию», - подытожил епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
упц, епископ Виктор
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