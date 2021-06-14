Епископ УПЦ назвал стояние под ВР возможностью исповедать свою веру

Участие в молитвенном стоянии под Верховной Радой 15 июня и его поддержка – это возможность исповедовать свою веру во Христа Воскресшего.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм-канале.

«Православные христиане могут защищать Церковь с помощью сильного оружия – молитвы. Именно поэтому, завтра в 09.00 верующие Украинской Православной Церкви соберутся возле Верховной Рады на молитвенное стояние.

Впервые в истории нашего государства именно верующие подадут на рассмотрение народным избранникам обращение с законопроектами, имеющими целью разрушить тот беспредел по отношению к нашей Церкви, свидетелями которого мы стали в наше время», – отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что государство должно обеспечивать равные права для всех граждан, однако на практике в Украине верующих одной конфессии притесняют в пользу другой, а чиновники и органы правопорядка допускают преступления и часто даже сами становятся их участниками. «Власть не придала значения миллиону подписей против антицерковных законов и именно поэтому верующие решили больше не молчать, а объединиться и стать на защиту Церкви», – подчеркнул он.

«В этой ситуации мы не можем оставаться равнодушными. Встать на защиту Церкви – это значит стать на защиту своей родной Матери. Непосредственное участие в акции, которую организует общественная организация «Миряне», а также ее молитвенная поддержка во всех уголках Украины – это возможность исповедовать свою собственную веру во Христа Воскресшего», - констатировал епископ Виктор.