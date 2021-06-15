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Соросята хотят протянуть в САП нужного человека

15.06.2021 / 08:48
На прошлой неделе конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) притормозил.

В Офисе президента хотят воспользоваться услугами судьи Павла Вовка ради "своего" человека в САП и повлиять на результаты конкурса. Об этом говорится в статье, размещенной на "Украинской правде". 

Судьи не согласны с подобными выводами и объясняют трудности с выбором кандидата на должность главы САП попытками некоторых лиц, заказавших статью, провести туда своего протеже. Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией"

"После неудачной попытки коррумпированной посольской обслуги протянуть на должность прокурора САП зашкваренную любовницу полулегитимного решалы Сытника последние разместили на сайте «Правда олигарха Фиалы» очередную заказушку. Ну, и им не опять, а снова мерещится скандальный ОАСК (суд первой инстанции, решения которого обжалуемы)", - говорится в сообщении.

"Отметим, что именно при прогибе генерального прокурора во время формирования комиссии по отбору руководителя САП туда напихали грантоедов и иностранцев, но этой шушере опять все не так. Будет власти урок, как идти на поводу у тупых соросят. Ну и грантовым прихлебалам тоже не мешало бы сделать выводы: нечего было тянуть на эту должность своих зашкваренных кандидатов, как и не надо было систематически поливать грязью куда уж более достойную кандидатуру главы Комитета ВР Костина. А раз нет, то в следующий раз главой САП станет или Татаров или Кулик, и тогда Фиала вам в помощь", - отмечают авторы поста.

конкурс, САП, соросята
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