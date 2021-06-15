Войти | Зарегистрироваться
09:52

вторник,
15 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Украина вошла в "зеленую" зону даже по критериям ЕС – Шмыгаль

15.06.2021 / 09:06
Украина вошла в "зеленую" зону даже по критериям ЕС – Шмыгаль
С 14 июня Украина вошла в "зеленую" зону по критериям ЕС, сейчас показатели заболеваемости самые низкие за последний год.

Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на заявление премьера Дениса Шмыгаля на селекторном совещании 14 июня

Прямая речь: "Все области Украины находятся в "зеленой" зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза Украина также отныне вошла в "зеленую" зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 000 населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 000 населения".

Шмыгаль напомнил, что за минувшие сутки обнаружили 420 новых больных COVID-19, что является самым низким показателем за последний год.

Напомним, по состоянию на 14 июня более 1 миллиона 479 тысяч граждан получили первую дозу вакцины против COVID-19, а более 238 тысяч человек – две дозы.

Источник

коронавирус, зеленая зона, Шмыгаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 июня
14 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.