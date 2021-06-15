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Зеленский в разговоре с Джонсоном перед саммитом НАТО: пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями

15.06.2021 / 10:18
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном подчеркнул важность четкой перспективы членства в НАТО для Украины.

Как сообщает Офис президента Украины, во время разговора Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в Альянсе для Украины, которая идет по пути реформ в условиях сложных безопасности вызовов.

"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники по Альянсу поддержали Украину конкретными действиями и решениями", - отметил Зеленский.

Также глава государства отметил важную роль британского председательства в G7, и поблагодарил за закрепленные в итоговом коммюнике саммита G7 четкие сигналы в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский также рассказал Джонсону о ситуацию с безопасностью на Донбассе и отметил, что полного отвода российских войск от границ Украины не произошло, из-за чего уровень военной угрозы для Украинского государства остается высоким.

"Кроме того, Зеленский поднял вопрос противодействия реализации проекта "Северный поток – 2", который является вызовом для Украины в сфере безопасности, и отметил, что его введение в действие недопустимо", - говорится в сообщении.

Президент акцентировал внимание на важности дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепления украинского флота.

Зеленский подтвердил приглашение Борису Джонсону посетить Украину для участия в инаугурационном саммите "Крымской платформы" в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Источник

НАТО, Зеленский, Джонсон
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