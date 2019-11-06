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Президент: Минобороны должно создать Военную полицию

06.11.2019 / 09:02
Президент: Минобороны должно создать Военную полицию
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым создать Военную полицию и до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.

Об этом он заявил во время встречи с руководством Верховной Рады и правительством, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, по поручению Зеленского министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган - Военная полиция.

Также Президент считает необходимым, чтобы до конца года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины создало концепцию объединенного реестра ветеранов и разработало проект технического задания платформы «Е-ветеран».

Кроме того, глава государства поставил задачу министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года усовершенствовать процедуры выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуры аккредитации учреждений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей.

Источник 

НАТО, Зеленский, военная полиция
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