Сегодня православные чтут икону Богородицы «Всех скорбящих Радость»

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» прославилась чудотворением в 1688 году.

Как сообщает Центр информации УПЦ, родная сестра Патриарха Иоакима, Евфимия, долгое время страдала неизлечимой болезнью. Однажды утром, во время молитвы, она услышала голос: «Евфимия! Иди в храм Преображения Сына Моего; там есть образ, именуемый "Всех скорбящих Радость". Пусть священник отслужит молебен с водосвятием, и получишь исцеление от болезни».

Евфимия, узнав, что такая икона, действительно, есть в Москве, в храме Преображения на Ордынке, исполнила повеление Пресвятой Богородицы - и исцелилась.

Это произошло 24 октября (по старому стилю) 1688 года.