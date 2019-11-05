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Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков нападения на Гандзюк

05.11.2019 / 17:59
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом он написал на своей старничке в Telegram.

Зеленский отреагировал на акции посвященные годовщине смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - написал президент Украины.

Напомним, 4 ноября в Киеве под Офисом президента прошла акция "Рік без Каті", посвященная памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Кроме Киева акции прошли в 40 городах Украины.

Отметим, на Екатерину Гандзюк совершили нападение 31 июля 2018 года. Ее облили серной кислотой у подъезда дома в Херсоне. Ожогами было поражено более 30% тела женщины. После нападения активистка три месяца провела в больницах. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла.

Источник

убийство, Зеленский, Екатерина Гандзюк, заказчики
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