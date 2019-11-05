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Священник УПЦ стал десятикратным чемпионом мира по пауэрлифтингу

05.11.2019 / 17:47
Священник УПЦ стал десятикратным чемпионом мира по пауэрлифтингу
bessarabiaua.media Источник: Центр информации УПЦ
На этих соревнованиях вес в 90 кг покорился еще только двум спортсменам, которые выступали в других категориях

В Киеве на чемпионате мира по пауэрлифтингу, организованном международной федерацией WRPF, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Кубей, на Одещине, священник Виктор Кочмарь завоевал две золотые медали.

Священник стал десятикратным чемпионом мира, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на bessarabiaua.media.

Со второй попытки он поднял 90-килограммовую штангу в виде – строгий подъем на бицепс. Отец Виктор Кочмарь стал лучшим в зачетном разделе для мужчин «Open» в 140-й весовой категории (вес спортсмена от 125 до 140 кг), а также победил в разделе «Masters» (спортсмены возрастом от 40 до 49 лет).

На этих соревнованиях вес в 90 кг покорился еще только двум спортсменам, которые выступали в других категориях. Абсолютный мировой рекорд на данный момент в этом виде пауэрлифтинга равен 105 кг.

Источник: Inpress.ua
спорт, священник, УПЦ
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