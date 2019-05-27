Будущий священник завоевал серебро на чемпионате мира по гиревому спорту

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
16:20
Суд в США заблокировал строительство части стены на границе с Мексикой
-
13:19
Минюст возразил Зеленскому: Богдан попадает под люстрацию
-
10:45
Меркель, Макрон и Путин обсудили минские договоренности на фоне смены власти в Украине
-
12:51
Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением
-
15:34
Мэй предложит парламенту варианты улучшения соглашения по Brexit
- 16:20
-
Популярное в рубрике
Итоги первого квартала для украинской экономики: высокие цены и дешевая нацвалюта27.05.2019 / 09:27Последние новости рубрики
-
11:55
"Нафтогаз" в июне снизит цену на природный газ для промпотребителей
-
14:50
"Нафтогаз" для выполнения плана закачки газа в ПХГ должен привлечь $1 млрд
-
13:51
Рост экономики в Украине замедлился
-
12:28
Приватбанк подал иск к Коломойскому в США
-
11:43
НБУ вынужден будет вновь признать неплатежеспособным ПриватБанк в случае реализации решении суда об отмене его национализации
- 11:55
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрике
Главные ошибки, которые совершают худеющие23.04.2019 / 09:40Последние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
17:49
Объект желания: стильная Джиджи Хадид блистает в новой чувственной съемке
-
17:51
Джамала в Ливане очаровала стильным появлением в платье-вышиванке
-
17:49
Катя Осадчая с мировыми звездами покоряет Канны в платье от украинского дизайнера (фото)
-
17:49
Глаз не отвести: стильная Моника Беллуччи восхищает безупречной фигурой
-
17:49
Зажигалочка! Наталья Могилевская оторвалась за диджейским пультом на вечеринке
- 17:49
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрике