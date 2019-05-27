Будущий священник завоевал серебро на чемпионате мира по гиревому спорту

Воспитанник Киевской духовной школы Николай Ткачук завоевал серебро на чемпионате мира по гиревому спорту и поблагодарил за это Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ, на своей странице в Фейсбук спортсмен написал, что чемпионат проходил в городе Дублин (Ирландия).

«Серебро на чемпионате мира по гиревому спорту 2019, Дублин, Ирландия. Показал лучший личный результат в этом году - толчок двух гирь 32 кг длинным циклом - 72 подъемов. Слава Богу за все!», - подписал Николай Ткачук фотографию.

Николай Ткачук - член национальной сборной Украины по гиревому спорту, многократный чемпион мира и Украины. Учится на заочном отделении духовных школ.