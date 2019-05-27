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В Черкассах отметили Собор новомучеников и исповедников Черкасских

27.05.2019 / 15:49
В Черкассах отметили Собор новомучеников и исповедников Черкасских
Черкассы Источник: Центр информации УПЦ
Православные в Черкассах отметили Собор новомучеников и исповедников Черкасских

В воскресенье, 26 мая, Черкасская епархия Украинской Православной Церкви отметила двойной праздник - память перенесения мощей святого преподобномученика Макария и Собор новомучеников и исповедников Черкасских.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии УПЦ, в Михайловском кафедральном соборе Черкасс в этот день была отслужена праздничная литургия.

После богослужения верующие совершили крестный ход вокруг собора.

Митрополит Черкасский и Каневский Софроний поздравил всех присутствующих с праздником и пригласил на общую праздничную трапезу, которая была устроена в помещении соборной колокольни.

Источник: Inpress.ua
Черкассы, УПЦ
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