В Черкассах отметили Собор новомучеников и исповедников Черкасских

В воскресенье, 26 мая, Черкасская епархия Украинской Православной Церкви отметила двойной праздник - память перенесения мощей святого преподобномученика Макария и Собор новомучеников и исповедников Черкасских.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии УПЦ, в Михайловском кафедральном соборе Черкасс в этот день была отслужена праздничная литургия.

После богослужения верующие совершили крестный ход вокруг собора.

Митрополит Черкасский и Каневский Софроний поздравил всех присутствующих с праздником и пригласил на общую праздничную трапезу, которая была устроена в помещении соборной колокольни.