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В Черкасской епархии УПЦ вручили награды священникам и мирянам, проявившим стойкость в вере

09.07.2022 / 15:35
В Черкасской епархии УПЦ вручили награды священникам и мирянам, проявившим стойкость в вере
Источник: Центр информации УПЦ
Знак отличия «За верность Церкви и мужество» был учрежден в Черкасской епархии в связи со сложными общественными и межконфессиональными обстоятельствами

В Черкасской епархии Украинской Православной Церкви вручили первые особые знаки отличия «За верность Церкви и мужество».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, знаком отличия поощряются клирики, монахи, монахини и миряне, проявившие стойкость в вере и мужество в непростое время испытаний.

Одними из первых знаками отличия были награждены представители духовенства и мирян Смелянщины: староста Покровского собора в Смеле Алексей Шевченко; староста Свято-Николаевского храма в Смеле Павел Семко; помощник старосты Свято-Николаевского храма в Смеле Юрий Сидоренко; активный член десятки Покровского собора в Смеле Любовь Курганская; настоятель Свято-Алексеевского храма в Смеле протоиерей Роман Гаркавенко; духовник Смелянского благочиния архимандрит Василий (Мирошниченко); настоятель Покровского храма в селе Мельниковка Смелянского благочиния протоиерей Сергий Власенко; глава Юридического отдела епархии и благочинный Смелянского округа протоиерей Георгий Пограничный.

*** Знак отличия «За верность Церкви и мужество» был учрежден в Черкасской епархии по благословению митрополита Черкасского и Каневского Феодосия в связи со сложными общественными и межконфессиональными обстоятельствами, в которых сегодня оказалась Украинская Православная Церковь и в связи с необходимостью моральной поддержки верных священнослужителей и мирян: клириков, монахов, монахинь и мирян, проявивших стойкость в вере и мужество в это непростое время испытаний для Церкви.

Источник: Inpress.ua
Черкассы, УПЦ
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