Глава Госэтнополитики объяснила, почему УПЦ не управляется из Москвы

Украинская Православная Церковь является автокефальной и не управляется из РПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм-канал телеканала «Эспрессо», об этом сказала Глава Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Елена Богдан.

«В официальном письме Митрополит Онуфрий четко указал, что УПЦ больше не руководствуется решениями Архиерейского Собора РПЦ, и официально сообщил об отмежевании от Московского Патриархата. Понимаем, что заинтересованность ФСБ в УПЦ остается и нужна осторожность. Единственная связь, которая есть в документах УПЦ, с РПЦ – это отсылка к грамоте Алексия, в которой указано на связь со Вселенским Православием через РПЦ. Киевская митрополия УПЦ объясняет, что эта связь не означает, что какие-либо действия будут координироваться и согласовываться с РПЦ», – подчеркнула Богдан.