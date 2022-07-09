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Глава Госэтнополитики объяснила, почему УПЦ не управляется из Москвы

09.07.2022 / 15:20
Глава Госэтнополитики объяснила, почему УПЦ не управляется из Москвы
Источник: Центр информации УПЦ
УПЦ больше не руководствуется решениями Архиерейского Собора РПЦ и официально отмежевалась от Московского Патриархата

Украинская Православная Церковь является автокефальной и не управляется из РПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм-канал телеканала «Эспрессо», об этом сказала Глава Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Елена Богдан.

«В официальном письме Митрополит Онуфрий четко указал, что УПЦ больше не руководствуется решениями Архиерейского Собора РПЦ, и официально сообщил об отмежевании от Московского Патриархата. Понимаем, что заинтересованность ФСБ в УПЦ остается и нужна осторожность. Единственная связь, которая есть в документах УПЦ, с РПЦ – это отсылка к грамоте Алексия, в которой указано на связь со Вселенским Православием через РПЦ. Киевская митрополия УПЦ объясняет, что эта связь не означает, что какие-либо действия будут координироваться и согласовываться с РПЦ», – подчеркнула Богдан.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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