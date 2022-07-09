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В Черкассах УПЦ организовала праздник для многодетных семей духовенства

09.07.2022 / 15:05
В Черкассах УПЦ организовала праздник для многодетных семей духовенства
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Феодосий сделал для детей подарок – совместную экскурсию по Черкасскому городскому зоологическому парку

В Черкассах, в день памяти благоверных князей Петра и княгини Февронии – покровителей семьи, Украинской Православной Церкви организовала праздник для многодетных семей духовенства епархии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, в этот день митрополит Черкасский и Каневский Феодосий совершил праздничную литургию в Архангело-Михайловском кафедральном соборе Черкасс.

Семьи священнослужителей Черкасщины собрались за богослужением вместе, чтобы обратиться в молитве к Петру и Февронии и попросить заступничества перед Богом за наш народ, семьи и родных.

Глава семейного отдела епархии протоиерей Иоанн Чичина рассказал о целях христианского брака.

«Союз мужа с женой, а отсюда и семейная жизнь, установленная и освященная самим Господом Богом еще в раю: «И сотворил Бог человека, по образу Божию сотворил, мужа и жену сотворил их. И благословил их Бог: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю» (Быт.1, 27, 28).

Брак освящается Богом на Таинстве венчания, и имеет высокую цель – чтобы муж все свое прекрасное отдавал жене, а жена мужу, чтобы, находясь в тесном и неразрывном союзе, супруги успешнее стремились совершенствоваться для счастливой жизни на земле и спасения на Небе. Вместе с тем существует и другая цель этого союза – благословенное рождение и христианское воспитание детей», - пояснил священник.

Также владыка Феодосий сделал для детей подарок – совместную экскурсию по Черкасскому городскому зоологическому парку.

Источник: Inpress.ua
семья, черкассы, УПЦ
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