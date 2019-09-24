В Церкви назвали формулу семейного счастья

Семейным людям необходимо постоянно находиться в духовном измерении, где действует благодать Божия, которая требует полной самоотдачи и совершенства.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор рассказал в интервью сайту svsobor.com.

«Семейная жизнь – это борьба за духовное совершенство. Но, если мы переведем ценности семейной жизни в земное измерение, то будем находиться в плену страстей, собственного эгоизма, человеческих комплексов. И мы ничего не поймем и не почувствуем», – объяснил митрополит Феодор.

Он рассказал, что серьезным соблазном и главной проблемой семейного счастья является эгоизм, который понуждает человека требовать от родных служения только себе.

«Безусловно, эгоизм во всех человеческих проявлениях является главной проблемой семейного счастья. Ведь, скажем, почему возникают ссоры? – Из-за того, что один хочет чего-то, другой не хочет. Потому что существовали какие-то расчеты друг на друга, какие-то обещания, надежды. И когда это не реализуется, люди расстраиваются, начинают обвинять друг друга», – пояснил Владыка.

Семейная жизнь, прежде всего, требует уважения друг к другу и понимания того, что все проблемы которые будут надо решать вместе. «Исправляют не упреками, не скандалами и не ссорами. Исправляют любовью и терпением», – подчеркнул митрополит Феодор.

Он также обратил внимание желающих вступить в брак на то, что нужно хорошо подумать о своей готовности принять слабости будущего супруга или будущей супруги. «Если готов – вступай в брак с надеждой на Божью помощь. Если не готов – то лучше воздержаться. Пусть верх возьмет здравый смысл, а не страсти, которые быстро пройдут», – призвал Владыка.

«Для тех, кто хочет создать христианский брак, следует, прежде всего, подойти по-христиански к решению этого вопроса. Подготовиться духовно к созданию семьи, осознать ответственность, значение христианского брака, понять свое личное место в христианской семье. А самое главное – помнить, что без Божьей помощи ничего хорошего не получится. Здесь нет места самонадеянности. Во всем надо просить Божьей помощи – и в том, чтобы выбрать невесту или жениха, и в том, чтобы выбор был правильный, и в том, чтобы семья укреплялась, развивалась, чтобы набиралась силы, могла бы противодействовать внешним негативным воздействиям, которые могут пагубно на нее действовать. Необходимо жить по-христиански. Тогда, с Божьей помощью, все будет получаться», – заключил митрополит Феодор.