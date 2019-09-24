Суд дал разрешение на заочное расследование в отношении экс-главы "Нафтогаза" Бакулина

"Предоставить разрешение на осуществление в уголовном производстве №42018000000000585 от 14.03.2018 года специального досудебного расследования в отношении объявленного в розыск ЛИЦО_1… уроженца г.Кстово Нижегородской области, народного депутата Украины… который подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.1 ст.366 УК Украины", - говорится в определении суда от 9 сентября, обнародованном 17 сентября.

Место рождения подозреваемого, квалификация инкриминируемых преступлений и информация о вызовах на допрос указывает на личность Бакулина.

Кроме того, в определении сообщается, что в связи с не установлением местонахождения подозреваемого, 22 августа 2019 года он был объявлен в международный розыск.

Прокурор в уголовном производстве обязан внести сведения об осуществлении специального досудебного расследования внести в Единый реестр досудебных расследований. Постановление подлежит немедленному исполнению с момента его объявления и не может быть обжаловано, возражения на нее могут быть поданы во время подготовительного производства в суде.

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