РПЦ раскрыла мошенника, который просит денег на лечение «тяжелобольного» митрополита УПЦ

Управление делами Московской Патриархии 23 сентября разослало информационное письмо с предупреждением о мошенничестве.

Неизвестный направляет в храмы и монастыри письма с подписью Патриарха Кирилла, в которых требует перевести значительные суммы на свой счет под рядом благовидных предлогов, в частности – «на лечение» митрополита УПЦ, сообщает prichod.ru.

«Возможны различные просьбы: лечение, реставрация монастырей, фонды возрождения храмов и святых обителей», — говорится в информационном письме.

Так, 8 сентября мошенник требовал от игумена одного из монастырей 5-10 тысяч долларов на лечение и реабилитацию «тяжелобольного» архиепископа Бородянского Варсонофия (митрополита Винницкого и Барского Варсонофия, - ред.). Владыка Варсонофий, кроме того, что жив и здоров, решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 17 декабря 2018 года назначен на Винницкую кафедру, освободившуюся после ухода в ПЦУ митрополита Симеона (Шостацкого), а 17 августа возведен в сан митрополита.

Епархиальных архиереев просят в срочном порядке уведомить о мошенничестве подведомственные им храмы и монастыри, а также сообщить в Управление делами Московской Патриархии, если они сталкивались или столкнутся с подобным.

Судя по почерку, фейковые письма от имени Патриарха Кирилла рассылает то же лицо или группа лиц.